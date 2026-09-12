Перші випробування до кінця року: Зеленський анонсував запуск антибалістичної системи Freyja

Україна разом із європейськими союзниками проведе перші випробування нової антибалістичної системи Freyja до кінця грудня 2026 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши на необхідності максимально прискорити розробку для захисту українського неба.

Як повідомляє видання DW, глава держави підтвердив підписання низки нових угод із європейськими оборонними компаніями, які активно долучаються до реалізації оборонного проєкту.

Які подробиці впровадження нових технологій у створення систем ППО?

Під час візиту до Канади український лідер зауважив, що західні виробники спочатку оцінювали терміни створення подібного комплексу у 20– 30 років.

Проте Україна наполягає на застосуванні сучасних технологій, які дозволяють суттєво скоротити цей процес.

Компанії сказали нам, що їм для цього потрібно, для нової балістичної системи, 20 – 30 років. Я сказав, що ми не хочемо такої довгої війни. Абсолютно ні. Це про інший світ, це про ХХ століття,

– підкреслив глава держави.

Президент також підкреслив, що Україна повністю довіряє партнерській підтримці у розвитку та швидкому впровадженні новітніх військових технологій.

Розрахунок на нові технології та додаткові Patriot

Володимир Зеленський очікує отримати детальніший графік подальших дій під час міжнародних зустрічей у Нью-Йорку наприкінці вересня. Водночас Київ продовжує звертатися до союзників щодо термінової передачі додаткових систем Patriot для захисту критичної інфраструктури.

За словами президента, Росія щомісяця виготовляє близько 140 балістичних ракет, що створює колосальне навантаження на протиповітряну оборону напередодні зими.

Для ефективного відбиття атак Україні потрібно щонайменше 100 – 120 ракет-перехоплювачів щомісяця.

Що було відомо раніше?

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, проєкт Freyja розробляється українською компанією Fire Point у співпраці з європейськими гігантами Thales, Leonardo, Diehl та Saab.

Нова система стане значно дешевшою альтернативою Patriot із орієнтовною вартістю ракети близько 700 тисяч доларів, що дозволить створити щільний щит проти масованих балістичних ударів.

Нагадаємо також про іншу розробку Fire Point. Українська балістична ракета FP-7 може перейти до бойового застосування вже найближчим часом. Як заявила CEO компанії Fire Point Ірина Терех на виставці MSPO 2026 у Польщі, її бойові випробування мають розпочатися протягом наступних кількох тижнів.

FP-7 здатна уражати цілі на відстані до 200 кілометрів і нести бойову частину вагою 150 кілограмів. Максимальна швидкість ракети сягає 5400 кілометрів за годину, а висота польоту – до 65 кілометрів. Розробку створили на основі радянської зенітної ракети 48Н6 від комплексу С-400. Водночас FP-9, ще одна розробка Fire Point, наразі проходить льотні випробування.