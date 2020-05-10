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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 11:00: День матері. Відкриття ринків у Києві

Випуск новин -

У випуску новин за 10 травня станом на 11:00 – сьогодні в Україні відзначать День матері. Його святкують у кожну другу неділю травня. Відсьогодні у Києві відкриють ще 19 продовольчих ринків. У КМДА озвучили, де саме запрацюють базари і які будуть вимоги до них.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Біля берегів Африки пірати викрали українця, який він був членом екіпажу вантажного судна.

У Мінську заарештували активістів, які намагалися привернути увагу громадськості до небезпеки проведення параду на тлі пандемії COVID-19 та прийшли з труною до центру білоруської столиці.

Епіцентром поширення коронавірусу в Україні залишається Буковина. Там за добу майже сотня нових випадків, повідомляють в облдержадміністрації.

Теги: День матері Новини Києва Карантин в Україні 2020 Випуск новин
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