Випуск новин за 11:00: День матері. Відкриття ринків у Києві
У випуску новин за 10 травня станом на 11:00 – сьогодні в Україні відзначать День матері. Його святкують у кожну другу неділю травня. Відсьогодні у Києві відкриють ще 19 продовольчих ринків. У КМДА озвучили, де саме запрацюють базари і які будуть вимоги до них.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Біля берегів Африки пірати викрали українця, який він був членом екіпажу вантажного судна.
У Мінську заарештували активістів, які намагалися привернути увагу громадськості до небезпеки проведення параду на тлі пандемії COVID-19 та прийшли з труною до центру білоруської столиці.
Епіцентром поширення коронавірусу в Україні залишається Буковина. Там за добу майже сотня нових випадків, повідомляють в облдержадміністрації.
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