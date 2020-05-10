Випуск новин за 11:00: День матері. Відкриття ринків у Києві

У випуску новин за 10 травня станом на 11:00 – сьогодні в Україні відзначать День матері. Його святкують у кожну другу неділю травня. Відсьогодні у Києві відкриють ще 19 продовольчих ринків. У КМДА озвучили, де саме запрацюють базари і які будуть вимоги до них.

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Епіцентром поширення коронавірусу в Україні залишається Буковина. Там за добу майже сотня нових випадків, повідомляють в облдержадміністрації.