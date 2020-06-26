У випуску новин за 26 червня станом на 16:00 – збройні сили Росії мають намір провести військові навчання на прикордонних з Україною територіях та в Криму. Долучити до них планують близько 120 тисяч військових. У конгресі США зареєстрували законопроєкт, що розширює санкції проти "Північного потоку-2". Це газопровід, який будує Росія зі своєї території в Німеччину в обхід Україні.

Також у випуску новин на 24 каналі: Спалах коронавірусу COVID-19 зафіксували на речовому ринку "Троєщина". Про це на щоденній пресконференції повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. У Вінниці активісти організували посткарантинний збір втор сировини. Пересувну станцію "Мандрівний еко-шатл" створили з метою привернення уваги до навколишнього середовища. Основна причина вибуху будинку на Позняках – це недотримання технологій перевірки лічильників співробітниками компанії "Київгаз". Про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко. Детективи НАБУ затримали голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня та його підлеглого. Вони нібито вимагали майже 2 мільйони гривень від регіонального представництва одного з держорганів.