Випуск новин за 12:00: Дніпро без води. Розгром табору ромів
У випуску новин за 23 травня станом на 12:00 – через серйозну аварію третина мешканців Дніпра опинилася без води. Поблизу Тернополя група осіб битами розгромила табір ромів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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