Випуск новин за 12:00: Дніпро без води. Розгром табору ромів

У випуску новин за 23 травня станом на 12:00 – через серйозну аварію третина мешканців Дніпра опинилася без води. Поблизу Тернополя група осіб битами розгромила табір ромів.

Також у випуску: У ДТП на Львівщині загинуло шестеро людей. Російські окупаційні війська обстріляли мирну Талаківку поблизу Маріуполя. За минулу добу на фронті загинув один український захисник, троє – дістали поранення. Держдеп закликав Росію припинити ескалацію на Донбасі. Петро Порошенко опублікував указ про розірвання низки договорів України з СНД.