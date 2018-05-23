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Випуск новин за 12:00: Дніпро без води. Розгром табору ромів

Випуск новин 33 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 травня станом на 12:00 – через серйозну аварію третина мешканців Дніпра опинилася без води. Поблизу Тернополя група осіб битами розгромила табір ромів.

Також у випуску:

У ДТП на Львівщині загинуло шестеро людей.

Російські окупаційні війська обстріляли мирну Талаківку поблизу Маріуполя. За минулу добу на фронті загинув один український захисник, троє – дістали поранення.

Держдеп закликав Росію припинити ескалацію на Донбасі.

Петро Порошенко опублікував указ про розірвання низки договорів України з СНД. 

 

Теги: Новини Дніпра Випуск новин Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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