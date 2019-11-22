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      Випуск новин за 16:00: Біля Одеси перекинувся корабель. Вибух у Києві

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 листопада станом на 16:00 – в Одесі через сильний вітер з якоря зірвався суховантаж "Делфі" під прапором Молдови. У Києві на вулиці Олеся Гончара 21 листопада прогримів вибух у багатоквартирному будинку. Відомо, що у цьому ж будинку має квартиру екснардеп Ірина Луценко.

      Також у випуску:

      Адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування. Не вживатиме їжу, доки не відновлять слідство у справах Майдану.

      Через обстріли бойовиків на Донбасі троє українських військових отримали поранення. 

      У Києві протест через забудови у Протасовому Ярі. 

      Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно Юлія Сінькевич не пройшла співбесіду з комісією Нацагентства з питань держслужби.

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      сьогодні
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      Теги: Новини Одеси Випуск новин Вибух
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