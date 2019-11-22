Випуск новин за 16:00: Біля Одеси перекинувся корабель. Вибух у Києві

У випуску новин за 22 листопада станом на 16:00 – в Одесі через сильний вітер з якоря зірвався суховантаж "Делфі" під прапором Молдови. У Києві на вулиці Олеся Гончара 21 листопада прогримів вибух у багатоквартирному будинку. Відомо, що у цьому ж будинку має квартиру екснардеп Ірина Луценко.

Також у випуску: Адвокатка родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування. Не вживатиме їжу, доки не відновлять слідство у справах Майдану. Через обстріли бойовиків на Донбасі троє українських військових отримали поранення. У Києві протест через забудови у Протасовому Ярі. Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно Юлія Сінькевич не пройшла співбесіду з комісією Нацагентства з питань держслужби.