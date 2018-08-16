Випуск новин за 16:00: Лазаренко домовиться зі слідством. Поштова марка зі Скрябіним
У випуску новин за 16 серпня станом на 16:00 – Павло Лазаренко хоче помиритись зі слідством США, відповідну угоду прем'єр-втікач збирається підписати у справі про конфіскацію його активів. До 50-річчя Кузьми Скрябіна "Укрпошта" випускає поштовий знак із його зображенням.
Також у випуску:
Генерал-лейтенант Сергій Наєв відзвітував про перші 100 днів Операції об'єднаних сил.
Правозахисники колишнього президента України Віктора Януковича зчинили бійку з працівниками поліції у приміщенні суду.
На Сході України проросійські бойовики застосовували гради, двоє наших військових поранено.
Джерело: 24 канал
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