Випуск новин за 16:00: Лазаренко домовиться зі слідством. Поштова марка зі Скрябіним

У випуску новин за 16 серпня станом на 16:00 – Павло Лазаренко хоче помиритись зі слідством США, відповідну угоду прем'єр-втікач збирається підписати у справі про конфіскацію його активів. До 50-річчя Кузьми Скрябіна "Укрпошта" випускає поштовий знак із його зображенням.

Також у випуску: Генерал-лейтенант Сергій Наєв відзвітував про перші 100 днів Операції об'єднаних сил. Правозахисники колишнього президента України Віктора Януковича зчинили бійку з працівниками поліції у приміщенні суду. На Сході України проросійські бойовики застосовували гради, двоє наших військових поранено.