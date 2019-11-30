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      Випуск новин за 17:00: Смертельний вибух у гаражі. Річниця побиття активістів на Майдані

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 17:00 – у Харкові вибухнув гаражний кооператив. Троє чоловіків загинули миттєво. Сьогодні шоста річниця жорстокого побиття студентів на Майдані. 30 листопада 2013 року беркутівці силою зачистили головну площу столиці.

      Також у випуску:

      На Донбасі загинув 26-річний боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олексій Капустян. Напередодні у нього поцілив ворожий снайпер під час обстрілу Мар'їнського району на Донеччини.

      Рейс нідерландської компанії KLM розвернули над Північною Америкою. Все через мексиканський вулкан Попокатепетель.

      На столичній Русанівці невідомі підірвали банкомат "Ощадбанку". Через потужний вибух вулицю буквально всипало грошима. А у відділенні вибило вікна, стеля впала на підлогу.

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      сьогодні
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      Теги: Революція Гідності Випуск новин Вибух Новини Харкова
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