Випуск новин за 17:00: Смертельний вибух у гаражі. Річниця побиття активістів на Майдані

У випуску новин за 30 листопада станом на 17:00 – у Харкові вибухнув гаражний кооператив. Троє чоловіків загинули миттєво. Сьогодні шоста річниця жорстокого побиття студентів на Майдані. 30 листопада 2013 року беркутівці силою зачистили головну площу столиці.

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