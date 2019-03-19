Випуск новин за 18:00: Ставлення кандидатів до дружби з Росією. Політичне метро у Києві

У випуску новин за 19 березня станом на 18:00 – через два тижні українці оберуть нового Президента України. Проте всі вони по-різному бачать подальше життя поруч із Росією. Порошенко інспектував початок будівництва станцій метро на Виноградар. Їх відкриють аж у 2021 році, тобто президент випередив перерізання стрічки аж на два роки.

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На українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді працюватиме найбільш віддалена виборча дільниця з усіх у світі. Там виборчим правом скористаються 34 людини – усі учасники експедиції.

Володимир Зеленський напередодні зустрівся з представниками бізнесу, проте не обійшлося без курйозів. У розмові шоумен сказав, що єдиний податок для ФОПів складає 6%, тоді як насправді 5.

ЦВК збільшила кількість бюлетенів для першого туру виборів, їх стане на 263 тисячі більше.