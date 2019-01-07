Випуск новин за 19:00: Порятунок туристів, що заблукали у горах. "Мінування" в Одесі
У випуску новин за 7 січня станом на 19:00 – закарпатські рятувальники знайшли ще одного лижника, який заблукав. Пошуки його товариша ще тривають. Загалом у Різдвяну ніч заблукало п'ятеро туристів. Телефонні "жартівники" додали роботи одеським правоохоронцям: поступило три дзвінки протягом Різдвяної ночі про "заміновані" об'єкти. Реальної загрози на об'єктах виявлено не було.
Також у випуску:
У Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно, серед загиблих є українці.
Проросійські бойовики обстріляли Авдіївську промислову зону, попри оголошене перемир'я.
Томос доставлено в Україну і розташовано у Київському храмі.
Як відбувалося святкування Різдва у Львові.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі