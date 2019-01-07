Випуск новин за 19:00: Порятунок туристів, що заблукали у горах. "Мінування" в Одесі

У випуску новин за 7 січня станом на 19:00 – закарпатські рятувальники знайшли ще одного лижника, який заблукав. Пошуки його товариша ще тривають. Загалом у Різдвяну ніч заблукало п'ятеро туристів. Телефонні "жартівники" додали роботи одеським правоохоронцям: поступило три дзвінки протягом Різдвяної ночі про "заміновані" об'єкти. Реальної загрози на об'єктах виявлено не було.

Також у випуску: У Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно, серед загиблих є українці. Проросійські бойовики обстріляли Авдіївську промислову зону, попри оголошене перемир'я. Томос доставлено в Україну і розташовано у Київському храмі. Як відбувалося святкування Різдва у Львові.