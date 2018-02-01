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НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Здоров'я Гриба. Заворушення в Польщі через "бандеризм"

Випуск новин 20:40, сьогодні 30 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 лютого станом на 19:00 – українцю Павлу Грибу, якого незаконно утримують у Краснодарському СІЗО, погіршало. За так звану бандерівську ідеологію та за заяви про причетність поляків до знищення євреїв – 3 роки ув'язнення.

Також у випуску:

У Польщі протестують проти "бандерівського закону".

За день бойовики відкривають вогонь по декілька разів.

Міністр екології часів Януковича Микола Злочевський знову в Україні.

Теги: АТО Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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