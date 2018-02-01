Випуск новин за 19:00: Здоров'я Гриба. Заворушення в Польщі через "бандеризм"

У випуску новин за 1 лютого станом на 19:00 – українцю Павлу Грибу, якого незаконно утримують у Краснодарському СІЗО, погіршало. За так звану бандерівську ідеологію та за заяви про причетність поляків до знищення євреїв – 3 роки ув'язнення.

Також у випуску: У Польщі протестують проти "бандерівського закону". За день бойовики відкривають вогонь по декілька разів. Міністр екології часів Януковича Микола Злочевський знову в Україні.