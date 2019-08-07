Випуск новин за 20:00: Вибух гранати в лікарні Одещини. Розслідування крадіжки тракторів

У випуску новин за 7 серпня станом на 20:00 – у лікарні на Одещині здетонувала бойова граната. Загинуло двоє людей: 44-річна жінка та її чоловік. На Рівненщині вже майже десять років розслідують крадіжку трактора. Міліція, а нині поліція вже навіть вийшли на слід злочинців, але справу до суду так і не передали.

Також у випуску: Володимир Зеленський скликав силовиків на нараду через загострення на Донбасі. У Туреччині тривають переговори Зеленського з Ердоганом. Представники російських бойовиків зухвало прийшли на територію у Станиці Луганскій та заявили свої претензії на українську землю. Назар Холодницький залишається на Банковій.

Джерело: 24 канал