Випуск новин за 20:00: Вибух гранати в лікарні Одещини. Розслідування крадіжки тракторів
У випуску новин за 7 серпня станом на 20:00 – у лікарні на Одещині здетонувала бойова граната. Загинуло двоє людей: 44-річна жінка та її чоловік. На Рівненщині вже майже десять років розслідують крадіжку трактора. Міліція, а нині поліція вже навіть вийшли на слід злочинців, але справу до суду так і не передали.
Також у випуску:
Володимир Зеленський скликав силовиків на нараду через загострення на Донбасі.
У Туреччині тривають переговори Зеленського з Ердоганом.
Представники російських бойовиків зухвало прийшли на територію у Станиці Луганскій та заявили свої претензії на українську землю.
Назар Холодницький залишається на Банковій.
Джерело: 24 канал
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