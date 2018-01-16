Випуск новин за 22:00: Обкрадання вкладників "Приватбанку". Смерть львів'янки
Випуск новин 23:08, 16 січня 123 Читать новость на русском
У випуску новин за 16 січня станом на 22:00 – вкладників Приватбанку за 10 років обікрали на 5,5 мільярдів доларів. Львів'янка померла, не дочекавшись бригади швидкої допомоги.
Також у випуску:
Одесу засипало снігом.
Сутички під Верховною Радою.
Розгляд закону про реінтеграцію Донбасу.
Джерело: 24 Канал
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