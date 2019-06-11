Випуск новин за 9:00: Пожежа в психіатричній лікарні Одеси. Доба на фронті

У випуску новин за 11 червня станом на 9:00 – в одному із корпусів Одеської психіатричної лікарні №7 сталася масштабна пожежа. П'ятеро пацієнтів та медсестра лікарні загинули. На передовій не припиняються обстріли. В районі Водяного, Опитного, Пісків, Мар'їнки, Зайцевого, Південного, Світлодарська та Новгородського гатили із мінометів 120 та 82 калібру.

Також у випуску: У ЦВК зареєстрували 95 кандидатів у народні депутати. Львівські парки починають обробляти від кліщів. Депутати Молдови створили комісію з розслідування розкрадання понад мільярда доларів.

Джерело: 24 канал