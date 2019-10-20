Випуск новин за 9:00: Путін і Меркель обговорили Україну. Ситуація на фронті

У випуску новин за 20 жовтня станом на 9:00 – канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним майбутній саміт "нормандської четвірки" та транзит газу через територію України. Минулої доби окупанти 15 разів відкрили вогонь. Під щільний мінометний вогонь ворога потрапили захисники Золотого, де планується розведення військ.

Також у випуску: Що треба зробити, щоб світове кіно знімали в Україні. Сотні тисяч британців беруть участь в акції протесту проти виходу Великобританії з Євросоюзу, що проходить у Лондоні.