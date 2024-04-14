Випустили понад 200 ракет та дронів: які наслідки атаки Ірану по Ізраїлю

У вечір суботи 13 квітня Іран завдав масштабного удару по Ізраїлю. Для атаки він використав 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля".

Втім, Ізраїлю вдалося перехопити більшість повітряних цілей. Атаки Ірану призвели до незначних пошкоджень лише однієї військової бази Ізраїлю.

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Наслідки атаки на Ізраїль

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі розповів, що Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю, завдавши незначної шкоди військовій базі.

Він додав, що більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони великої дальності Arrow, більшість із них вдалося збити за межами повітряного простору Ізраїлю.

Відомо, що через один з ударів, в Негеві постраждала молода дівчина, за словами медиків, дівчина постраждала внаслідок падіння уламків. Також удари Ірану спричинили "невеликі пошкодження інфраструктури" на військовій базі на півдні Ізраїлю.

За словами Хагарі, Ізраїль використовував винищувачі для збиття крилатих ракет і безпілотників. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 200 повітряних цілей.

Один чиновник Міністерства оборони, говорячи на умовах анонімності, сказав, що США допомогли збити іранські безпілотники, але залишається незрозумілим, яка була роль Америки.

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