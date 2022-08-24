Сподівання, що путін зупиниться, – це самообман, – Данілов про терміни завершення війни

Олексій Данілов заявив, що буде помилкою сподіватися на те, що путін зупинеться. Адже він зосередив усі сили на війні проти України.

Зараз путін хоче відпочити, бо бачить, що росіяни "згорають". Проте Україна знає про кількість ворожих танків і ракет, якими вони оснащені. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України заявив в інтерв'ю польському виданню.

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Сподіватися, що путін відступить – це обманювати себе

Треба розуміти, що владімір путін поклав усе на одну карту – карту війни з Україною. Сподіватися, що він зупиниться і не спробує довести її до логічного кінця – самообман,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що наші війська виконують потужне завдання щодо знищення ворога. Це не можна зробити швидко, бо росія — велика колоніальна країна. Перемогти її буде непростим завданням.

Олексій Данілов додає, що Україна усвідомлено бореться не лише за себе, а й за Європу. Тому військова допомога, яку надають нашій державі, допомагає цілому світу.

"Якщо тоталітарна держава переможе, цей "бумеранг" розлетиться по всьому світу, будь-хто своєю силою зможе окупувати якусь іншу країну, і ситуація буде поза будь-яким контролем", – заявив Данілов.

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