І Вірастюк, і Шевченко можуть бути однаково "зручними" для Зеленського, – Соляр

На окрузі №87, що на Івано-Франківщині, триває запекла боротьба на довиборах. Там за перемогу намагаються вибороти бізнесмен Олександр Шевченко та спортсмен Василь Вірастюк. Однак обоє вони будуть "зручними" для Володимира Зеленського.
Джерело:24 канал
Таку думку висловила у своєму відеоблозі журналістка Катерина Соляр. Вона додала, що така "гра" могла бути нечесною з самого початку.
Читайте блог Скандальний Аксьонов та впізнаваний Вірастюк: цікаві факти про кандидатів на довиборах у Раду
І Вірастюк, і Шевченко можуть бути однаково зручними для президента депутатами,
– сказала Соляр, пояснюючи свою думку.
За її словами, Вірастюком керує сам президент – саме він запропонував спортсмену балотуватись у депутати.
"Водночас Шевченко – той, санкції проти якого Україна ніяк не запровадить. Також на його курортах дуже любить відпочивати сам гарант", – зауважила Соляр.
Довибори на Івано-Франківщині: коротко
- Довибори відбулись 28 березня. Голоси виборців не порахували досі.
- Спочатку завадив перерахунок голосів, які нібито містили помилки, а згодом – нестача кворуму.
- У ніч на 30 березня повідомили про нібито мінування дільниці. Насправді це був фейк.
- В організації ЧЕСНО зазначили, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко зриває процес підрахунку.
Дивіться блог Катерини Соляр "Підгорає": відео