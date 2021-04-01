І Вірастюк, і Шевченко можуть бути однаково "зручними" для Зеленського, – Соляр

На окрузі №87, що на Івано-Франківщині, триває запекла боротьба на довиборах. Там за перемогу намагаються вибороти бізнесмен Олександр Шевченко та спортсмен Василь Вірастюк. Однак обоє вони будуть "зручними" для Володимира Зеленського.

Таку думку висловила у своєму відеоблозі журналістка Катерина Соляр. Вона додала, що така "гра" могла бути нечесною з самого початку.

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І Вірастюк, і Шевченко можуть бути однаково зручними для президента депутатами,

– сказала Соляр, пояснюючи свою думку.

За її словами, Вірастюком керує сам президент – саме він запропонував спортсмену балотуватись у депутати.

"Водночас Шевченко – той, санкції проти якого Україна ніяк не запровадить. Також на його курортах дуже любить відпочивати сам гарант", – зауважила Соляр.

Довибори на Івано-Франківщині: коротко

Довибори відбулись 28 березня. Голоси виборців не порахували досі.

Спочатку завадив перерахунок голосів, які нібито містили помилки, а згодом – нестача кворуму.

У ніч на 30 березня повідомили про нібито мінування дільниці. Насправді це був фейк.

В організації ЧЕСНО зазначили, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко зриває процес підрахунку.

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