Вірастюку погрожували вбивством: в поліції розповіли подробиці

Нардепу Василю Вірастюку погрожували вбивством. Дзвінок з погрозами політик отримав 11 жовтня.

Відомо, що зловмисник зателефонував народному депутату з прихованого номера. Наразі в поліції вже встановили, що це був 19-річний молодик.

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Народному депутату погрожували: у поліції відкрили кримінальну справу

За фактом погрози народному депутату розпочато кримінальне провадження,

– розповіли правоохоронці.

У відомстві пояснили, що 11 жовтня у поліцію надійшла інформація про те, що нардепу телефонували та погрожували. У поліції подію зареєстрували та розшукали зловмисника. Поліцейські встановили, що порушник у Миколаєві.

Зловмисником виявився молодик з Миколаївщини

Правоохоронці з Києва передали цю інформацію колегам з Миколаївщини, які й доставили його для надання пояснень до відділу поліції.

Зловмисником виявився уродженець Миколаївщини, 2002 року народження. Наразі поліцейські з'ясовують мотиви та обставини цього вчинку,

– розповіли у поліції.

Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом погрози вбивством. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Наразі тривають слідчі дії.

У поліції розповіли, – якщо провину доведуть, то зловмиснику загрожує обмеження волі до 2 років.

Видання "Обозреватель", посилаючись на власні джерела, повідомило – телефонували саме нардепу від "Слуги народу" Василю Вірастюку.

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