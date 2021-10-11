Вірастюку погрожували вбивством: в поліції розповіли подробиці
Джерело:фейсбук поліції Києва
Нардепу Василю Вірастюку погрожували вбивством. Дзвінок з погрозами політик отримав 11 жовтня.
Відомо, що зловмисник зателефонував народному депутату з прихованого номера. Наразі в поліції вже встановили, що це був 19-річний молодик.
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Народному депутату погрожували: у поліції відкрили кримінальну справу
За фактом погрози народному депутату розпочато кримінальне провадження,
– розповіли правоохоронці.
У відомстві пояснили, що 11 жовтня у поліцію надійшла інформація про те, що нардепу телефонували та погрожували. У поліції подію зареєстрували та розшукали зловмисника. Поліцейські встановили, що порушник у Миколаєві.
Зловмисником виявився молодик з Миколаївщини
Правоохоронці з Києва передали цю інформацію колегам з Миколаївщини, які й доставили його для надання пояснень до відділу поліції.
Зловмисником виявився уродженець Миколаївщини, 2002 року народження. Наразі поліцейські з'ясовують мотиви та обставини цього вчинку,
– розповіли у поліції.
Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом погрози вбивством. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру. Наразі тривають слідчі дії.Довідка. У поліції розповіли, – якщо провину доведуть, то зловмиснику загрожує обмеження волі до 2 років.
Видання "Обозреватель", посилаючись на власні джерела, повідомило – телефонували саме нардепу від "Слуги народу" Василю Вірастюку.
Коротко про останні трагічні інциденти з депутатами
- У серпні 2021 року у центрі Києва напали на нардепа Жана Беленюка. Він зіштовхнувся з проявами расизму та звинуваченнями у відсутності патріотизму. Невідомі намагались спровокувати конфлікт та вживали образливі слова.
- У 2019 році в Києві обстріляли авто, в якому перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв. У момент стрілянини разом із ним був його 3-річний син Олександр. На жаль, дитина від вогнепального поранення загинула.
- У тому ж 2019 році на депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Михайла Ананченка у Сумах біля під'їзду його ж дому напали двоє невідомих у балаклавах. Політик пов'язував це з професійною діяльністю.