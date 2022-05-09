Вірила у те, що казав священник УПЦ МП: нові подробиці про бабцю з радянським прапором

Росіяни активно використовують у своїй пропаганді образ бабусі з прапором СРСР. Натомість її життєва історія окупантів не надто цікавить.

Життя Анни Михайлівни, яка жила на околицях Харкова, виявилось трагічним. Про це розповів працівник Центру стратегічних комунікацій, який зустрівся із жінкою.

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Всі діти бабусі загинули

Бабуся має прізвище Іванова. Вона взяла його від свого другого чоловіка, з яким живе досі. У другому шлюбі в Анни Михайлівни було двоє синів, а від першого чоловіка жінка мала 2 доньки. Однак всі вони загинули.

За словами бабусі, одну дівчинку "спалила" її свекруха. Анна Михайлівна стверджує, що жінка начебто поклала її на піч. Cинів вбили по чужих селах за невідомих обставин.

Вірила священнику московського патріархату

Бабуся каже, була переконана, що червоний прапор є російським. Крім того, вона вірила у те, що їй наговорив священник УПЦ МП. Однак тепер вже зробила свої висновки. Анна Михайлівна визнала, що Путіну потрібні тільки землі, а на українців йому наплювати.

Я розумію того хлопця, що топтав червоний прапор. Вони нас захищають, гинуть, а тут я з цим прапором,

– додала жінка.

Образ бабусі у російській пропаганді

Бабуся з радянським прапором вийшла до українських військових, ймовірно, думаючи, що це росіяни. Пропагандисти миттєво підхопили цей випадок і використали його як символ своєї агресії. Вони вже встановили пам'ятник бабці з прапором у Маріуполі.

Однак жінка пояснює, що помилилась. Вона почуває себе "зрадницею" та не хоче, аби її використовували окупанти. Вона тепер кляне загарбників, адже ті обстріляли її будинок. Українські військові просять не зневажати бабусю. Навіть, якщо вона й раніше позитивно ставилася до російських окупантів, тепер свою думку змінила, а прапор викинула подалі.

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