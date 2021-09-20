Вирили ложкою тунель: в Ізраїлі затримали двох палестинців, які втекли з в'язниці
Джерело:BBC
В Ізраїлі шестеро ув'язнених втекли з тюрми, викопавши тунель з допомогою ложок. Щоправда, довго побути на волі винахіднилим в'язням не вдалось. В армії заявили, що повернули в місця позбавленя волі двох останніх втікачів.
Втеча з колонії суворого режиму відбулась два тижні тому. Перших чотири втікачі потрапили у руки військових ще тиждень тому.
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Останні втікачі потрапили в оточення у місті Дженін
Останнім двом вдалось побути на волі довше. Учасники войовничого угруповання "Ісламський джихад" були оточені в місті Дженін. Після цього їх заарештували.
Палестинці кажуть, що в цей час відбулись зіткнення між ізраїльською поліцією та демонстрантами. Проте представники Тель-Авіва запевняють, що затримання відбулось без опору.Зверніть увагу! Втеча таким оригінальним способом спричинила скандал в ізраїльській пенітенціарній системі. ЗМІ вказують на низку недоліків у системі безпеки.
Як саме вибрались ув'язнені:
- Втеча відбулась 6 вересня.
- Виявилось, що чоловіки місяцями копали тунель у підлозі своєї спільної камери.
- При цьому вони прослизали повз сплячого охоронця.
- Адвокати втікачів кажуть, що їхні підзахисні використовували ложки, тарілку та ручку від чайника.
- Усі ув'язнені були палестинцями та відбували покарання за сутички з ізраїльтянами.
Дивіться відео затримання останніх втікачів: