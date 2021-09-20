Вирили ложкою тунель: в Ізраїлі затримали двох палестинців, які втекли з в'язниці

20 вересня 2021 , 10:07
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Джерело:

BBC

В Ізраїлі шестеро ув'язнених втекли з тюрми, викопавши тунель з допомогою ложок. Щоправда, довго побути на волі винахіднилим в'язням не вдалось. В армії заявили, що повернули в місця позбавленя волі двох останніх втікачів.

Втеча з колонії суворого режиму відбулась два тижні тому. Перших чотири втікачі потрапили у руки військових ще тиждень тому.

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Останні втікачі потрапили в оточення у місті Дженін

Останнім двом вдалось побути на волі довше. Учасники войовничого угруповання "Ісламський джихад" були оточені в місті Дженін. Після цього їх заарештували.

Палестинці кажуть, що в цей час відбулись зіткнення між ізраїльською поліцією та демонстрантами. Проте представники Тель-Авіва запевняють, що затримання відбулось без опору.

Зверніть увагу! Втеча таким оригінальним способом спричинила скандал в ізраїльській пенітенціарній системі. ЗМІ вказують на низку недоліків у системі безпеки.

Як саме вибрались ув'язнені:

  • Втеча відбулась 6 вересня.
  • Виявилось, що чоловіки місяцями копали тунель у підлозі своєї спільної камери.
  • При цьому вони прослизали повз сплячого охоронця.
  • Адвокати втікачів кажуть, що їхні підзахисні використовували ложки, тарілку та ручку від чайника.
  • Усі ув'язнені були палестинцями та відбували покарання за сутички з ізраїльтянами.

Чоловіки копали тунель ложками та тарідками / Фото Axios

Дивіться відео затримання останніх втікачів:

 

Автор: Ірина Пундор