Віримо, що росіяни не закриють двері, й ніхто не постраждає, – Подоляк про гумкоридор із Сум

Михайло Подоляк прокоментував домовленість про гуманітарний коридор зі Сум. Він заявив, що вірить в те, що росіяни таки дадуть місцевому населенню можливість евакуюватися.

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував домовленість із загарбниками про організацію 8 березня "зеленого коридору" зі Сум.

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Подоляк про гумкоридор зі Сум

Подоляк зазначив, що це чергова спроба реалізувати гуманітарний коридор. Цього разу з ворогом домовилися про коридор для Сум: з міста намагатимуться вивезти цивільних людей, натомість у Суми доставлять гуманітарні вантажі.

Віримо, що "автори коридорів у країну, в яку ніхто не хоче евакуюватись", не закриють двері, й ніхто не постраждає,

– написав Подоляк,

Нагадаємо, раніше про "зелений коридор" для Сум повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що це офіційно погодило міноборони Росії у відповідному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Гумкоридор діятиме 8 березня, з 9:00 по 21:00. Евакуація мала б розпочатися о 10:00.

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