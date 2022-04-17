Віримо у ЗСУ, а потім все відбудуємо, – ведучий 24 каналу показав відео обстріляного Києва

Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко показав Київ після ракетних ударів російських військових. Журналіст переконаний, що Україна зможе все відбудувати.

Овдієнко зізнався, що не так давно придбав житло, яке розташоване біля розбомбленого торгового центру Retroville. А в сам ТЦ ведучий планував ходити на плавання.

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Однак скористатися абонементом не встиг через приліт російської ракети.

Розбомбили мій спортзал. Але я абсолютно впевнений, що ми все відновимо і зможемо відбудувати. Тому що ми віримо у Збройні Сили України. Перемога буде за нами,

– наголосив журналіст.

Овдієнко пообіцяв, що у перший же день, коли спортзал відбудують, він пропливе у басейні 1 кілометр.



Київ після російських обстрілів / Фото Артема Овдієнка для 24 каналу



Розбомблений ТЦ Retroville / Фото Артема Овдієнка для 24 каналу

Овдієнко показав руйнування у Києві: відео



Журналіст показав руйнування у Києві / Фото Артема Овдієнка для 24 каналу



Спалені автівки / Фото Артема Овдієнка для 24 каналу