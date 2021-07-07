Вірменія та Азербайджан заявили про взаємні обстріли: є постраждалі

На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася взаємна перестрілка. Країни звинувачують одна одну у провокаціях.

Інцидент стався на прикордонній ділянці села Верин Шоржа Гегаркунікської області. Про це ЗМІ повідомив представник генштабу Вірменії Самвел Асатрян.

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Перестрілка між Вірменією та Азербайджаном

У Вірменії заявляють, що спровокував конфлікт Азербайджан. Внаслідок взаємних обстрілів постраждали три людини.

З вірменської сторони один військовослужбовець отримав легке поранення. За нашими даними, у азербайджанської сторони двоє поранених,

– розповів Асатрян.

Цього ж дня на вірмено-азербайджанському кордоні стався ще один інцидент. За словами глави громади Тих Сюнікській області Нерсеса Шадунца, рано вранці три корови перетнули кордон.

Азербайджанські прикордонники забрали худобу. Однак після кількох годин переговорів тварин повернули.

Азербайджан заявляє протилежне

У Міноборони Азербайджану заявили ЗМІ, що увечері 6 липня вірменські військові обстріляли село Аліагали. Вірмени начебто стріляли по позиціях, де дислокуються російські миротворці.

Внаслідок обстрілу поранений прапорщик азербайджанської армії.

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