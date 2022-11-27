Азербайджан заявив, що Вірменія обстріляла прикордонні райони

Між Вірменією та Азербайджаном діє режим припинення вогню. Проте 27 листопада збройні сили Вірменії його порушили.

Про це повідомили у міністерстві оборони Азербайджану. Зазначили, що Вірменія відкрила вогонь із різнокаліберної стрілецької зброї.

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Інцидент трапився на ділянці Кельбаджарского району Азербайджану.

Де ще були обстріли

У міноборони Азербайджану також заявили, що члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщено російський військовий контингент, обстріляли інші позиції їхньої армії. Це трапилося в Агдамському, Ходжавендському і Тертерському напрямках.

За інформацією відомства, підрозділи азербайджанської армії вжили "адекватних заходів реагування".

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