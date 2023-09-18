Один із найдавніших союзників Росії тепер допомагає Україні та зближується із Заходом, – CNN

Росія поступово втрачає свій вплив на пострадянські республіки. Вірменія стала однією із країн, які виходять з-під кремлівського протекторату.

До Вірменії прибули американські солдати для навчання миротворців. Це розлютило російський уряд, який десятиліттями виступав єдиним гарантом безпеки для колишньої радянської республіки.

Дивіться також Росія втрачає цей простір: яке майбутнє чекає на ОДКБ

Росія вважає це "недружніми діями"

У 10-денних навчаннях "Eagle Partner" беруть участь 85 американських і 175 вірменських солдатів. Вони мають на меті підготувати вірмен до участі в міжнародних миротворчих місіях.

Міністерство нікому не потрібних справ Росії назвало цей акт "недружніми діями".

Нещодавно Вірменія вперше надіслала гуманітарну допомогу в Україну, а її парламент збирається ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Отже, вона буде зобов’язана заарештувати президента Росії Владаміра Путіна, якщо він приїде до Вірменії.

Країна пішла на зближення із західними партнерами через розчарування у зв’язку з тим, що Росія не змогла або не захотіла захистити її від того, що вона вважає агресією з боку сусіднього Азербайджану. Це викликало питання про здатність Росії зберегти контроль над країнами та конфліктами на території колишнього Радянського Союзу.

Президент Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна починає відчувати "гіркі плоди стратегічної помилки", яка полягала у тому, щоб довірити Росії майже виключну відповідальність за захист своєї країни.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% була пов’язана з Росією. Але сьогодні ми бачимо, що Росія сама потребує зброї... Навіть якщо вона цього забажає, Росія не може задовольнити потреби Вірменії", – сказав він італійській газеті La Repubblica.

Вірмени відчули себе зрадженими

За словами Ваграма Тер-Матевосяна, доцента Американського університету Вірменії, нездатність або небажання Росії втрутитися у конфлікт з Азербайджаном викликало серед урядовців почуття зради.

Вірменія інвестувала 30 років своєї незалежності – я б навіть сказав, 200 років своєї недавньої історії – у тверду віру в те, що, коли прийде час і коли виникне потреба, Росія виконає свої стратегічні зобов’язання та захистить Вірменію від будь-якої зовнішньої агресії. Цього не сталося ні в 2020, ні в 2021, ні в 2022,

– зауважив він CNN.

За його словами, за останні 30 років Вірменія зробила майже все, що хотіла Росія, зокрема припинила свої зусилля щодо європейської інтеграції в 2013 році після того, як Москва висловила своє невдоволення.

Так довго танцюючи під дудку Москви, Єреван став очікувати від неї виконання своїх зобов’язань у сфері безпеки, які Росія нібито виконує через Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), але за останні роки, як кажуть аналітики, з’явився шлейф невиконаних обіцянок.

Росія намагалась втримати і Вірменію, і Азербайджан

Деякі аналітики пояснюють те, що Росія не дотримується умов перемир’я, досягнутого за її посередництва, "відволіканнями" на повномасштабне вторгнення в Україну.

Але Марі Дюмулен, директор програми "Ширша Європа" Європейської ради з міжнародних відносин, сказала, що ситуація була частково спричинена тим, що Росія намагалася одночасно тримати Вірменію та Азербайджан.

"Після війни 2020 року Росія дуже неохоче вибирала між Вірменією та Азербайджаном, що конкретно означало, що вони обрали Азербайджан. Це пасивне ставлення. Але ця пасивність сама по собі є дуже проазербайджанською позицією", – зазначила Дюмулен CNN.

Дюмулен також вказала на міцніючі зв’язки між Москвою та Баку. Зближення викликано особистими стосунками Путіна і президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Я не думаю, що Пашинян такий лідер, який подобається Путіну. Його привела до влади революція. У нього є демократичний, реформаторський, антикорупційний дискурс. Алієв набагато більше той тип лідера, з яким Путін може уживатися,

– сказала Дюмулен.

Намагаючись зміцнити свою безпеку стосовно до Азербайджану, Вірменія ненавмисно завдала гострої критики Росії.

Оголошення про спільні військові навчання зі США ще більше зіпсувало відносини. Минулого тижня Росія викликала посла Вірменії в Москві для "важких" переговорів.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що навчання не "сприяють зміцненню атмосфери взаємної довіри в регіоні". Але Тер-Матевосян припустив, що це параноя з боку Москви.

"Росія надмірно відреагувала, поставивши під сумнів справжні цілі навчань і побачивши за цим руку НАТО", – пояснив він.

Вірменія може опинитись між двома вогнями

Лідери Вірменії не підозрюють про майбутні виклики. Пашинян сказав, що боїться, що Вірменія може опинитись посередині між Росією та Заходом.

Західні країни або експерти... кваліфікують Вірменію як проросійську країну. З іншого боку, багато кіл у Росії вважають Вірменію або її уряд… прозахідними,

– підсумував він.

Не маючи змоги зробити достатньо, щоб догодити жодній зі сторін, Вірменія ризикує відштовхнути обидві, залишившись ні з чим.

Росія – Вірменія: що відбувається у відносинах двох держав