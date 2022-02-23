Вірменія вслід за Казахстаном відмовилася визнавати "республіки" на Донбасі

Вірменія відмовилася визнавати незалежність квазіреспублік на Донбасі. Речник вірменського МЗС Ваан Унанян заявив, що наразі такого питання на порядку денному немає.

Він також закликав Росію та Україну повернутися до дипломатичного шляху вирішення конфлікту. Вірменія наполягає на мирному діалозі представників України та Росії.

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Сподіваємося, що буде зроблено необхідні кроки для зниження напруженості та мирної розв'язки ситуації,

– зазначив Унанян.

Псевдореспубліки визнають собі подібних

Зауважимо, що жодна цивілізована країна світу не визнає незалежність тимчасово окупованих територій України. Це категорично суперечить міжнародному праву.

Тож, зараз ватажки бойовиків можуть сподіватися лише на визнання з боку таких самих псевдореспублік, раніше створених Росією. Мовиться про Південну Осетію, Абхазію, Придністров'я та інші.

Наші партнери очікувано засуджують цинічні дії Путіна. Вони називають це порушенням територіальної цілісності і підтримують Україну.



Цивілізований світ підтримав Україну та засудив визнання Росією бойовиків / Інфографіка 24 каналу