Вірменський офіцер заблукав і опинився в Азербайджані
Джерело:Міноборони Вірменії
Старший лейтенант Збройних сил Вірменії 22 серпня заблукав. Через погану видимість чоловік опинився на території Азербайджану.
У відомстві зазначили, що інцидент з військовим трапився 22 серпня, приблизно о 21:00 (20:00 – за київським часом).
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Офіцер З Вірменії випадково опинився в Азербайджані
Старший лейтенант військової частини N Міноборони Вірменії без дозволу вищого командування покинув місце постійної дислокації, після чого з ним було втрачено зв'язок, – розповіли у міністерстві.
За попередньою інформацією, він заблукав через погану видимість. У результаті військовий опинився на азербайджанській стороні.
Після цього розпочали пошуково-рятувальні операції. За посередництва російської сторони Вірменія намагається підтвердити присутність військовослужбовця на азербайджанській землі.
Попередній схожий випадок
- Такий же випадок трапився 14 липня. Тоді через туман зник зв'язок з 2 вірменськими військовими під час виконання ними службових обов'язків. Однак їхнє місце перебування досі не вдалося встановити.
- Ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану почала погіршуватися з травня 2021 року. Тоді вірменське військове відомство повідомило, що азербайджанські збройні сили намагалися провести певні роботи в одному з прикордонних районів Сюнікської області. Відтоді обидві сторони періодично інформують про інциденти.