Вірменський прем'єр Пашинян подає у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у квітні подасть у відставку. Зробить він це, аби в країні можна було провести дострокові парламентські вибори.

До проведення нових виборів він виконуватиме обов'язки глави уряду. Про це Пашинян заявив 28 березня під час зустрічі з жителями села Арагац.

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У квітні я подам у відставку. Але не для того, аби піти з влади, а для проведення дострокових парламентських виборів,

– пояснив він.

Напередодні вірменський урядовець повідомив, що 20 червня у Вірменії відбудуться позачергові парламентські вибори. Він заявив про це після зустрічі з лідерами кількох партій.

Вибори за новою системою

Представники чинної влади підкреслили, що хочуть піти на позачергові вибори з новим Виборчим кодексом, який передбачатиме пропорційну виборчу систему.

Відповідний проєкт направили до Венеціанської комісії при ПАРЄ. Там повинні обговорити це питання у терміновому порядку й наближчим часом надати експертний висновок.

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