Виробляє ЗРК "Панцир-С": у Тульській області безпілотники атакували завод "Щегловський вал"

Вночі у Тульскій області лунали потужні вибухи. Як виявилося, то дрони вдарили по важливому військовому об'єкту.

Безпілотники атакували військове підприємство у Тульській області. Джерела Суспільного в українських спецслужбах підтвердили "приліт" БпЛа по заводу, а також вибухи в Орлі та Смоленську.

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Куди вдарили дрони

Вночі у Росії лунали вибухи у кількох містах. Зранку вороже міноборони повідомило, що країна –агресорка зазнала атаки безпілотників. "Пе-ве-о" змогла збити чотири дрони над Смоленською областю. Водночас відомство ні словом не обмовилося про те, що трапилося у Тулі.

Про те, що у Тульській області відбувається щось гучне та яскраве, стало відомо українцям ще вчора незадовго до півночі.

У мережі почали з'являтися відео, на яких чути вибухи і видно велетенські спалахи. Пізніше російські пабліки почали писати, що удар прийшовся по підприємству "Щегловський вал".

Джерела "РБК-Україна" зазначили, що це була планова робота ГУР.

Що відомо про "Щегловський вал"

Завод, куди прилетіло, є військовим підприємством. Тут виготовляють зенітно-ракетні комплекси такі як "Панцир-С" і "Панцир-С1".

Крім того, на цьому об'єкті проходить модернізацію бронетехніка.

: "Панцир-С1" – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Призначений для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного, наземного і надводного нападів. Машину розробило тульське конструкторське бюро приладобудування. Комплекс було створено у 1994 році, відтоді його модернізували. Боєкомплект Панцира-С1 – 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракетами можуть вражати цілі на висоті до 15 кілометрів та на відстані до 20 кілометрів. Снаряди можуть долати відстань до 4 кілометрів.

Де розташований завод "Щегловський вал": дивіться на карті

В Усть-Лузі дрони вдарили по "Новатеку"

Тула була не єдиним містом цієї ночі, де дрони уразили важливий стратегічний об'єкт. У морському порту "Усть – Луга" Ленінградської області теж спалахнула велика пожежа. Як виявилося, БпЛА вдарили по терміналу нафтоперебного заводу "Новатек".