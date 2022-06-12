Виробник німецьких БМП Marder заявив про готовність негайно передати їх Україні

Кілька бойових машин піхоти Marder, які зняли з озброєння Німеччини, вже модернізували і готові відправити в Україну.

Про це повідомив генеральний директор компанії Rheinmetall, яка виробляє ці машини, Армін Паппергер. Він зазначив, що підприємство в процесі ремонту 100 бронетранспортерів Marder, а перші машини вже повністю готові.

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Техніка готова до відправлення в Україну

Паппергер пояснив, що коли та куди вони поїдуть, вирішуватиме федеральний уряд. Вже є фото п'яти модернізованих Marder, вартість кожної становить від 850 тисяч євро до 1 мільйона євро залежно від комплектації. Також на складі Rheinmetall для модернізації перебуває 88 танків Leopard 1 та інших танків Leopard 2.

Війна в Україні позитивно вплинула на становище підприємства. Ціна акцій Rheinmetall зросла на 150 відсотків і виробництво працює повним ходом. Тому Rheinmetall хоче збільшити потужності.

Ми очікуємо значного збільшення продажів до 20% на рік і зараз у процесі збільшення наших потужностей. Ми можемо принаймні потроїти виробництво боєприпасів протягом наступних 12 місяців, виробництво бронемашин може бути подвоєне, тому що ми можемо дуже швидко відновити більшу частину інфраструктури часів холодної війни,

– заявив генеральний директор Rheinmetall.

Щоб впоратися з підвищеним попитом, компанія хоче найняти 2500 нових співробітників (теперішня кількість працівників: 25000). Раптовий інтерес до Marder є несподіваним везінням для Rheinmetall. Тому що цим машинам вже понад і раптом вони знову потрібні через війну в Україні.

За оцінкою Паппергера, Marder все ще є потужною бойовою машиною і також використовується німецькими збройними силами, наприклад, у Литві. Для Marder, які вдосконалюють для України, увага зосереджена на безпеці бійців – вони мають покладатися на транспортний засіб, особливо в критичних ситуаціях.

Чи отримає Україна Marder

ЗМІ пишуть, що канцлер Шольц не хоче надавати важке озброєння Україні, бо побоюється, що воно буде використане на російській території.

В травні Шольц розповів про обмін, в якому його країна передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну старі бронемашини радянського виробництва.

За інформацією ЗМІ, йдеться саме про Marder, які компанія Rheinmetall домовилися ще в березні передати Україні. Греція також розкритикувала таку пропозицію Шольца і назвала її надто повільною.

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