Виробники звернулись до Зеленського через тиск правоохоронців і захист недоброчесних імпортерів

Комітет оборонних закупівель легкої промисловості Федерації роботодавців України (ФРУ) звернувся з відкритим листом до Президента Володимира Зеленського. У листі йдеться про системний тиск на українських виробників речового майна та засобів індивідуального захисту для ЗСУ.

Зазначається, що це відбувається паралельно з фактичною безкарністю низки імпортерів, що постачали армії продукцію сумнівної якості або зривали контракти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на лист Федерації роботодавців України.

Дивіться також Що буде з цінами на продукти після Великодня: економіст дав прогноз на найближчі місяці

Українські виробники звернулись до Зеленського

Представники галузі стверджують, що протягом 2024 року значна частина державних контрактів на постачання одягу та амуніції діставалася імпортерам, які не виконували взятих зобов’язань. В результаті цього держава втрачала кошти, українські фабрики залишалися без роботи, а військові отримували речове забезпечення сумнівної якості.

Водночас, за даними підприємців, жодних серйозних санкцій щодо таких постачальників не було застосовано. Правоохоронці ігнорують порушення з боку сірих імпортерів, але натомість фабрикують справи проти реальних українських виробників. Це підриває обороноздатність, руйнує конкуренцію і знищує українське виробництво, зазначають представники ФРУ.

Вони закликають Президента взяти ситуацію під особистий контроль; ініціювати неупереджене розслідування дій посадових осіб, які уникають відповідальності; забезпечити рівні умови участі у держзакупівлях; гарантувати правовий захист доброчесних українських виробників. Підприємці наголошують, що підтримують президентську ініціативу "Зроблено в Україні", але звертають увагу на її фактичну підміну – замість розвитку української промисловості, закупівлі йдуть на користь непрозорих гравців з-за кордону.

В той саме час відомий підприємець, член Комітету Олександр Соколовський у своїй колонці розібрав конкретні приклади сірого неякісного імпорту. Також підприємець повідомив, що його бізнес перебуває під тиском ДБР через те, що Соколовський регулярно повідомляє про корупцію при оборонних закупівлях.