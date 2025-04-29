Путін розповів про наміри побудувати спільно з Білоруссю авіазавод і лабораторію БпЛА
- Путін підтвердив готовність Росії розпочати спільний із Білоруссю проєкт з виробництва дронів.
- Планується заснування авіазаводу та лабораторії з безпілотників за участю білоруських фахівців.
У вівторок, 29 квітня, Владімір Путін зустрівся з Олександром Лукашенком у Волгограді. Російський президент заявив про готовність розпочати спільний проєкт з виробництва безпілотників.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. В обох країн є домовленості щодо діяльності в галузі авіабудування.
Дивіться також Ми кращі в рази, – у бригаді "Рубіж" розповіли, в яких дронах росіяни програють ЗСУ
Що відомо про проєкт
Росія нібито готова розширювати промислову кооперацію з Білоруссю, заснувавши спільний авіазавод. За словами диктатора, у галузі "є над чим працювати", адже країнам вдалося зберегти "частину авіаційної промисловості".
Хочу Вам розповісти, які тут є пропозиції. Ми готові вже закласти завод разом із вашими фахівцями та відповідну лабораторію з безпілотників,
– сказав Путін.
Нагадаємо, до зустрічі президентського кортежу у Волгограді залучили студентів, у навчальних закладах яких скасували заняття через "глушіння інтернету". Путін і Лукашенко, зокрема, відвідали так званий міжнародний форум "Велика спадщина – спільне майбутнє", присвячений Дню перемоги.