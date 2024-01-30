Захисники запускають по Росії українські дрони вночі з секретних баз, – Камишін

Україна регулярно атакує Росію секретними безпілотниками. Їх немає часу тестувати на полігоні, тож їх випробовують одразу у бою.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що всі останні удари по цілях у Росії завдавали дронами українського виробництва.

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Бази з українськими дронами ретельно охороняють

Камишін заявив, що взимку у російсько-українській війні розпочався "новий етап". Він характеризується ударами безпілотників по цілях у глибині російської території.

Всі нещодавні удари по цілях у Росії були завдані не іноземними зразками зброї, а розробками українських заводів та підпільних майстерень,

– розповів він.

Він зазначив, що захисники запускають БпЛА глухої ночі із секретних баз. Ці бази ретельно охороняють військові. Також доступ до них мають лише кілька цивільних інженерів.

Українські БпЛА випробовують одразу на полі бою

Олександр Камишін розповів, що приїжджає дивитися на новітню зброю на стартовому майданчику. За його словами, ці безпілотники проходять випробовування безпосередньо у бою.

У нас немає часу випробовувати ці речі на полігоні... Ми перевіряємо їх у бою. Тож ми маємо бути присутніми, вносити корективи та покращувати процес,

– сказав міністр.

Видання Time зауважило, що здатність України виробляти достатню кількість власної зброї буде центральним елементом її нинішньої стратегії перемоги над росіянами. Однак країні слід подолати низку викликів. Зокрема, поєднати свою стару і зношену оборонну промисловість з передовими зразками озброєнь та можливостями західних союзників.

Журналісти додали, що сьогодні українська оборонпром налічує сотні заводів і десятки тисяч робітників, але вони атрофувалися через десятиліття безгосподарності та постраждали від російських ракетних ударів.

Зазначимо, що вночі 30 січня росіяни знову бідкалися на атаку безпілотників. Повідомляється, що один з них упав на території нафтобази у Калузькій області.