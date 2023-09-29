Бізнес з мільйонним обігом: на Одещині пенсіонер виготовляв палений алкоголь
Джерело:СБУ
На Одещині пенсіонер організував виробництво паленого алкоголю. Підпільний бізнес мав мільйонний обіг.
Чоловіка викрили детективи Бюро економічної безпеки регіону, інформує 24 Канал. З'ясувалося, що виробництво організував 60-річний мешканець Ізмаїла.
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У себе вдома він облаштував цех. Там він власноруч виготовляв алкоголь під виглядом коньяку та вина. Чоловік змішував спирт з харчовими добавками та барвниками. Продавав товар у мережі – через сайти оголошень.
Під час обшуку у фігуранта вилучили понад 26,5 тисяч літрів лікеро-горілчаних виробів. А ще – харчові добавки, барвники та 19 ємностей.
Зразки речовин направили на експертизу. Серед вилученого також накладні служби доставки, чорнові записи та готівка в іноземній валюті.
Загальна вартість вилученого – понад 9 мільйонів гривень. Нині триває досудове розслідування.
Боротьба з тіньовим ринком алкоголю та тютюну
- В Україні запровадять електронний акциз на алкоголь та цигарки. Він запрацює з 1 січня 2026 року. Відповідний закон уже підписав Володимир Зеленський.
- Цей закон має перевести в електронний формат облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Парламентарі переконані, що це буде серйозний удар по тіньовому ринку.
- За допомогою електронної марки можна буде відстежувати рух товарів на всі етапах – від виробника чи імпортера до споживача. Також це дозволить контролювати повноту та своєчасність оплати акцизного податку.
- Окрім того, кожен охочий зможе перевірити легальність походження товару. Після запуску такої системи, аби перевірити алкоголь та цигарки на оригінальність, треба буде зчитати код продукції через Дію.