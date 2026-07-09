Виробництво ракет до Patriot в Україні може початися через кілька тижнів, – Міноборони Польщі

Владислав Косіняк-Камиш висловився про виробництво ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot в Україні. За словами міністра оборони Польщі, цей процес може розпочатися вже через кілька тижнів.

Про це пише PAP.

До теми Авіаексперт вказав на нюанси ліцензії на виготовлення Patriot, яку має отримати Україна

Що кажуть у Міноборони Польщі про виробництво ракет до Patriot в Україні?

У Анкарі на полях саміту НАТО Польща підписала угоду зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Нідерландами та Швецією про створення в Європі центру обслуговування ракет PAC-3 для систем Patriot.

Окрім того, 8 липня Дональд Трамп оголосив про ліцензію на виробництво ракет до Patriot в Україні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

На запитання про роль Польщі в оголошеному виробництві в Україні, міністр оборони відповів, що наразі передача обладнання Києву без участі Варшави не здійснюється.

"Наша країна входить до переліку чотирьох держав НАТО – окрім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди – яким в Анкарі надано статус країни, до якої можуть бути передані технології, пов'язані з виробництвом та обслуговуванням ракет Patriot. Польща є однією з країн, визначених Сполученими Штатами для цього виробництва та обслуговування, тому ми будемо співпрацювати з Україною і тут", – додав Владислав Косіняк-Камиш.

На запитання, коли може розпочатися виробництво ракет в Україні, польський міністр оцінив, що це займе кілька тижнів.

Це непросто, враховуючи, що тільки Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у масштабах, яких навіть недостатньо для їхнього власного захисту, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно обслуговувати та проводити подальше виробництво,

– заявив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Україна отримає нову партію ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Водночас за словами глави держави цього все одно буде недостатньо, тож наразі найкращим рішенням є створення власної альтернативи.