Це вразило, – ексспівробітник СБУ побачив важливу деталь у виробництві російських дронів

Росіяни хизуються своїми виробничими потужностями для виготовлення безпілотників. Телеканал міноборони Росії "Звєзда" показав роботу заводу "Алабуга", де збирають російський аналог іранських "Шахедів" – "Герань-2", а також процес їх запуску.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу висловив думку, що якщо Росія почне масштабувати технології та створить ще "Алабугу-2", "Алабугу-3", то не виключає, що зможе вийти на таке виробництво, щоб на добу запускати по дві тисячі дронів-камікадзе.

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Росіяни можуть відчувати проблеми у виробництві

Ступак пояснив, що важливо розуміти, де в росіян виникнуть обмеження у процесі виробництва. З його слів, вони можуть зіштовхнутися, наприклад, з лімітом щодо пропускних можливостей цехів з фарбування дронів або відчути обмеження щодо наявності мікроелектроніки й плат, необхідних при виготовленні БпЛА.

"Якщо плат виготовляється, наприклад, тисяча одиниць, а дронів – дві тисячі, то зрозуміло, що більше тисячі "Шахедів" росіяни не запустять в цій ситуації. Я впевнений, що їм доведеться розв’язувати велику кількість супутніх проблем у процесі виготовлення безпілотників", – озвучив Ступак.

На що варто звернути увагу щодо заводу "Алабуга"?

Коментуючи репортаж росіян про завод "Алабуга", який розташований в Татарстані, ексспівробітник СБУ зауважив на тому, що мета таких пропагандистський відео – залякати українців, здійснити вплив на них. Ступак наголосив, що масштаби виробництва БпЛА на цьому заводі чималі.

"Особисто мене вразило те, що там наявна велика кількість іноземних верстатів, дуже дорогих і технологічних. Ці верстати постачають до Росії з Японії, Південної Кореї, Китаю. Це не свідчить про те, що Японія і Південна Корея – вороги України, є окремі компанії, які хочуть на цьому дуже непогано заробити", – озвучив Ступак.

Адже росіяни в умовах санкцій готові переплачувати у два-три рази, щоб отримати необхідне обладнання. Колишній співробітник СБУ також розповів, що його вразило й те, що Росія, навмисно чи ні, але показала своє слабке місце в цьому виробництві, пафосно заявивши у відео, що це єдина її локація, де масово виготовляються двигуни внутрішнього згоряння для безпілотників.

Я припускаю, що українські спецслужби й військові взяли це до відома і зараз думають, що можна зробити, аби в Росії такого виробництва не було,

– підсумував Ступак.

Про те, як росіяни запускають виготовлені на заводі в Єлабузі безпілотники, зокрема залучаючи для цього пікапи –дивіться у відео в матеріалі.