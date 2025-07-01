Масштаби жахають: Міноборони Росії показало процес виробництва "Шахедів" на заводі в Єлабузі

Міноборони Росії показало виробництво дронів "Герань-2" ("Шахед") на заводі в Єлабузі та процес їх запусків по Україні. Лише на цих фото видно сотні ударних БпЛА.

Їх фарбують у матовий чорний, щоб ховати у нічному небі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як виглядає виробництво "Шахедів" у Єлабузі?

Телеканал Міноборони Росії "Звєзда" показав процес виробництва дронів типу "Герань-2", що є російською версією "Шахеда", на заводі в Єлабузі. Це підприємство періодично стає ціллю для ударів українських БпЛА.

На жаль, на кадрах видно доволі вражаючі масштаби виробництва. Сотні дронів готуються до відвантаження.

Масове виробництво "Шахедів" у Єлабузі

На кадрах бачимо, що ударні безпілотники фарбують у матовий чорний колір. Росія сподівається так приховати "Шахеди" від прожекторів мобільних вогневих груп України. Матовий колір за задумом, ймовірно, повинен менше виблискувати у небі. Серед іншого саме тому Росія обирає для атак нічний час, що повинно значно ускладнити перехоплення таких дронів для українських захисників.

Ба більше, російське пропагандистське телебачення зняло цілий репортаж про запуски "Гераней".

Як Росія запускає сотні "Шахедів" по Україні: дивіться відео