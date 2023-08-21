США хочуть наростити виробництво боєприпасів, щоб забезпечити Україну, – WP

Адміністрація президента США Джо Байдена зосереджена на розширенні виробництва артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Вони виявилися критично важливими для українського контрнаступу.

Взимку українські бійці пройшли американську підготовку на сучасних маневрах із застосуванням загальновійськових засобів. Однак Сили оборони нібито вирішили значною мірою відмовитися від цієї тактики, натомість обравши підхід із застосуванням артилерії.

Наразі ЗСУ намагаються прорвати російські мінні поля і лінії окопів. За словами американських посадовців, це вимагатиме забезпечення України надійним постачанням артилерійських снарядів.

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США мають намір наростити виробництво боєприпасів

У The Washington Post зауважили, що українські військові створили перевагу в боєприпасах на південному фронті. Там для ударів по російських складах боєприпасів за лінією фронту наші бійці використовують ракети великої дальності з Франції та Великої Британії.

З лютого 2022 року Пентагон уклав контракти на виробництво снарядів калібру 155 міліметрів на суму 2,26 мільярда доларів. Це допомогло збільшити американське виробництво до близько 20 тисяч одиниць на місяць з 14 тисяч, як це було до вторгнення Росії в Україну.

Незабаром виробництво має досягти 28 тисяч одиниць на місяць, а до осені 2025 року Сполучені Штати планують виготовляти 1 мільйон снарядів на рік, тобто понад 83 тисячі на місяць.

У виробництві беруть участь різні компанії. Міністерство оборони США також інвестує в розширення виробничих ліній.

Варто зазначити, що наразі американські офіційні особи не повідомляють, яка частка снарядів піде в Україну. Водночас чиновники сподіваються, що касетні боєприпаси, які раніше Сполучені Штати дозволили надати ЗСУ, допоможуть зберегти динаміку, поки виготовлять більше звичайних.

За їхніми словами, найближчим часом в асортименті артилерійських боєприпасів, що надають Україні, буде більше касетних боєприпасів. Міноборони США прагне допомогти нашій державі та союзникам "надолужити згаяне".

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США знадобиться більше палива та вибухівки

Посадовці кажуть, що деякі контракти, підписані для поповнення поставок США або виробництва конкретних видів озброєнь для України, були завершені за 30 днів або менше. Зокрема, мовиться про угоди на виробництво:

БПЛА Switchblade і Phoenix Ghost,

систем ППО NASAM.

Окрім цього, вперше уклали багаторічні контракти на постачання боєприпасів. За словами американських офіційних осіб, поповнення арсеналу Сполучених Штатів потребуватиме пошуку основних матеріалів для виробництва зброї. Проте це ускладнюється глобальним дефіцитом хімікатів і вибухових речовин.

США більше не виробляють тротил. Тому компанії перейшли на його замінник – IMX. Однак різке збільшення виробництва снарядів підштовхнуло країну до пошуку нових світових постачальників тротилу.

Представник оборонного відомства США зауважив, що Штати мають значні запаси вибухових речовин, але оскільки заводи випускають більше снарядів, їм знадобиться додаткове виробництво як ракетного палива, так і вибухівки.

Влітку ЄС також схвалив план, який передбачає виробництво 650 тисяч великокаліберних боєприпасів на рік. Євросоюз взяв на себе зобов'язання поставити Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступного року.