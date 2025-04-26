Найкращий варіант: як Європа може допомогти українському ВПК

Західні ЗМІ пишуть про те, що країни Європи розглядають можливість збільшення підтримки оборонно-промислового комплексу України замість прямих постачань зброї. Наша держава зараз виробляє велику кількість озброєння.

Тому союзники будуть фінансувати виробництво зброї, то Україна матиме можливості для нарощування її використання. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

До теми Не надання зброї: у Європі змінюють стратегію допомоги Україні, – WP

Можливість нарощувати виробництво

Павло Нарожний зазначив, що цю модель започаткували данці, коли почали фінансувати виробництво гаубиць "Богдана" в Україні. У них не було свого власного виробництва, тому прийшли до нашої держави та почали фінансувати виробництво.

Президент України Володимир Зеленський назвав відсоток української зброї на фронті. Він повідомляв, що зараз до 40% всієї зброї, яка використовується на полі бою – це боєприпаси українського виробництва. Є можливості нарощування виробництва.

У нас відносно невелика економіка. Тим більше вона сильно постраждала під час повномасштабного вторгнення. Якщо наші союзники будуть фінансувати виробництво зброї, то у нас є абсолютно всі можливості для нарощування використання,

– сказав військовий експерт.

У 2025 році Україна може виготовити до 7 мільйонів FPV-дронів в Україні, а також 3 тисячі крилатих ракет. Мовиться насамперед про ракети "Нептун". Можливо, "Барс", дронові ракети формату "Паляниця".

Така модель означатиме не лише фінансування виробництва зброї. Це робочі місця в Україні, податки, сплачені на нашій території, технології, які залишаться нам, наша зброя, яку Україна сама розробляє та використовує.

"Згадаємо морські дрони, які майже повністю знищили Чорноморський флот Росії. Ми можемо багато чого згадати. Повітряні сили показували керовану авіабомбу українського виробництва. На жаль, поки що тільки фотографії. Якоїсь інформації про неї не дали. Але це також дуже перспективний та гарний напрямок розвитку", – підкреслив Нарожний.

За його словами, напрямків розвитку, в яких може працювати Україна, дуже багато. Тому фінансування української зброї для нас – це найбільш виграшна ситуація.