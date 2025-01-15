Близько 34% всієї зброї в Україні – це вітчизняне виробництво, а було менше 10%, – Зеленський

З початку повномасштабної війни виробництво в Україні власної зброї значно зросло. Президент Зеленський зазначив, що сьогодні для нашої держави гарантією безпеки є українська армія і зброя, яку надають партнери.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та прем'єра Польщі Дональда Туска у Варшаві. Президент України наголосив, що важливо розуміти, якою буде армія України після закінчення війни.

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Це серйозне зростання

Зеленський зазначив, що коли починалась війна, пропорції допомоги Європи і Сполучених Штатів були одні, але нині вони суттєво змінились.

Сьогодні близько 34% всієї зброї в Україні – це вітчизняне виробництво, а було менше 10%. Це частина зі 100% того, що нам потрібно на рік. Це серйозне зростання,

– наголосив український очільник.

Зеленський додав, що приблизно 30% допомоги Україні надходить від Європи і біля 30 – 40% дають США.

Ми не можемо дивитись на гарантії підтримки України без одного з рівноцінних гравців – Європи і Сполучених Штатів. Для нас важливо зберегти цей союз, і це також гарантії безпеки,

– зауважив президент.

Зверніть увагу! Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що наша країна розпочала масштабне виробництво власних систем озброєнь – "Паляниця" та "Нептун". Раніше ці засоби використовувались у обмеженій кількості. Проте зараз оборонна промисловість України буде розширюватись.

На сьогодні, за його словами, у росіян бронетехніки та авіації більше, ніж в України.

Проте дронів більше у нас, виготовлені вони коштом вітчизняного виробництва і грошей, які надають партнери. Нам це дуже потрібно. Якщо розморозяться російські активи, у нас буде більше грошей не тільки на відбудову, але й на внутрішнє зростання,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2025 році на оборону і безпеку нашої країни закладено 2 трильйони 230 мільярдів гривень. За його словами, президент Володимир Зеленський доручив виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Також підприємства України планують виготовити близько 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.