Далі – замовники, – адвокатка родини Гонгадзе про вирок вбивці Пукачу
Джерело:24 канал
Олексія Пукача остаточно визнали винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Однак це не означає, що варто ставити крапку у справі, адже замовників вбивства ще не знайшли.
Про це розповіла адвокатка родини Гонгадзе Валентина Теличенко. Вона додала, що теоретично слідство триває і правоохоронні органи розшукують замовників.
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"Рішення (про вирок Пукачу – 24 канал) означає про крапку у справі Пукача. В Україні він вже не оскаржуватиме вирок, а відбуватиме покарання довічно", – пояснила адвокатка.
Щодо всієї справи Гонгадзе – далі відкрите запитання щодо замовників,
– наголосила Теличенко.
Теличенко: Важливо оприлюднити матеріали справи
Адвокатка сказала, що останні 2 роки з певних причин слідство не вели. Однак надзвичайно важливо оприлюднити матеріали, які зібрали за весь час.
І для українського суспільства, і для міжнародної спільноти важливо розуміти, чи це український президент замовляв вбивство журналіста, чи хтось інший,
– зауважила Теличенко.
Це запитання, на яке вони шукають відповідь вже 21 рік. Дуже важливо, щоб цю відповідь сформулювати навіть у разі, якщо замовників не притягнуть до відповідальності.
Теличенко припустила, що зібрані матеріали можуть оприлюднити після того, як досудове провадження закриють.Важливо! Журналіста та засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе вбили у вересні 2000 року. Він зник 16 вересня, а лише у листопаді знайшли його обезголовлене тіло у лісі на Київщині. Рештки тіла журналіста вдалося виявити лише у 2009 році.
Адвокатка родини Гонгадзе сказала, як рухатиметься справа далі: дивіться відео
Вирок Пукачу: головне
- Олексія Пукача визнали винним у вбивстві журналіста ще 29 січня 2013 року – тоді його засудили до довічного ув'язнення.
- Адвокати подавали апеляційні скарги. Першу розглянули ще у 2016 році і вирішили не скасовувати вирок.
- Вже 2 липня Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Пукача, яку розглядали ще з 2019 року. Вирок не змінили – Пукач відбуватиме покарання довічно.
- Варто нагадати, що за вбивство Гонгадзе засудили також Миколу Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича.