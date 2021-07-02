Далі – замовники, – адвокатка родини Гонгадзе про вирок вбивці Пукачу

Олексія Пукача остаточно визнали винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Однак це не означає, що варто ставити крапку у справі, адже замовників вбивства ще не знайшли.

Про це розповіла адвокатка родини Гонгадзе Валентина Теличенко. Вона додала, що теоретично слідство триває і правоохоронні органи розшукують замовників.

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"Рішення (про вирок Пукачу – 24 канал) означає про крапку у справі Пукача. В Україні він вже не оскаржуватиме вирок, а відбуватиме покарання довічно", – пояснила адвокатка.

Щодо всієї справи Гонгадзе – далі відкрите запитання щодо замовників,

– наголосила Теличенко.

Теличенко: Важливо оприлюднити матеріали справи

Олексій Пукач – ексвисокопоставлений працівник Міністерства внутрішніх справ України. Також він у 2000 – 2003 роках очолював підрозділи зовнішнього спостереження МВС.

Адвокатка сказала, що останні 2 роки з певних причин слідство не вели. Однак надзвичайно важливо оприлюднити матеріали, які зібрали за весь час.

І для українського суспільства, і для міжнародної спільноти важливо розуміти, чи це український президент замовляв вбивство журналіста, чи хтось інший,

– зауважила Теличенко.

Це запитання, на яке вони шукають відповідь вже 21 рік. Дуже важливо, щоб цю відповідь сформулювати навіть у разі, якщо замовників не притягнуть до відповідальності.

Теличенко припустила, що зібрані матеріали можуть оприлюднити після того, як досудове провадження закриють.

Журналіста та засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе вбили у вересні 2000 року. Він зник 16 вересня, а лише у листопаді знайшли його обезголовлене тіло у лісі на Київщині. Рештки тіла журналіста вдалося виявити лише у 2009 році.

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