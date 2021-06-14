Вирок за розгін Майдану у листопаді: 2 беркутівців засудили до 3 років в'язниці

Шевченківський суд у понеділок, 14 червня, оголосив вирок у справі беркутівців Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня. За розгін Майдану 30 листопада 2013 року їх засудили до 3 років позбавлення волі.

Окрім того, відповідно до рішення суду, Ейсмонт та Мохонь не зможуть обіймати посади у правоохоронних органах упродовж 3 років. Суд визнав чоловіків винними у перевищенні службових повноважень.

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Деталі про рішення суду

Ейсмонту та Мохоню також інкримінували перешкоджання мирним зібранням та службове підроблення. Водночас за цими статтями закінчився термін давності. Саме тому покарання не призначили.

Суд задовольнив цивільний позов Максима Федяя до Ейсмонта, Мохоня, а також ГУР Нацполіції Києві та МВС України. Мовилося про відшкодування моральної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень.

У вироку мовиться, що Ейсмонт та Мохонь затримали Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. Згодом силовики склали рапорт про адміністративне правопорушення з боку затриманого. Туди вони внесли неправдиві відомості.