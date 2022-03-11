"Виросла твоя дитина із вогню і криці": новий чуттєвий вірш від захисника "Поета" з передової
Джерело:Держприкордонслужба
Український захисник, військовослужбовець Роман із позивним "Поет" написав нового зворушливого вірша прямо із передової.
В Україні триває 16-ий день війни й наші захисники мужньо стримують навалу російської орди, яка випускає свої ракети й бомби українські міста та села, цинічно вбиває жінок і дітей
Увага ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, у них значні втрати, – Генштаб про критичні настрої росіян
Попри це, в усьому цьому жахітті, українські бійці зберігають у своєму серці безмірну любов та бажання захищати українські землі. А також впевненість, що український народ – непереможний.
Молодий боєць, який перебуває на передовій та захищає українські землі від російських окупантів, вилив свої емоції у римовані рядки.
Новий вірш "Поета" з передової
Тридцять років Україна
В тяжкості ходила.
Народити свого сина
Лиш тепер зуміла.
Голод й холод в дев'яності.
Нульові, десяті –
Сповнені свавілля й злості
Ті роки прокляті.
Лише вісім років то́му
Перейми поча́лись.
Майже спала з мами втома,
Дитя й заштовхалось.
Цьогоріч же, на світанку,
У лютневу днину,
Народивсь, під гуркіт танків,
Народ України.
Загартований у битвах,
У розривах "градів".
Згуртований у молитвах
Рамена розправив.
Наш Народ непереможний,
Бо в меті єдиний.
Наш Народ на все спроможний.
Він гарний і сильний.
На фронтах ганяє хвацько
Орків, наче крабів.
В окупації зненацька
Йдуть протести жваві.
Танки палить, мов дитина
Сірники в коробці.
Стогін русні в небо лине,
Та все марно, хлопці.
Ми – єдині, Україно,
Мамо-голубиця.
Виросла твоя дитина
Із вогню і криці.
І короткий підпис – "Позивний "Поет". Писано з передової".
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