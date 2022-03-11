"Виросла твоя дитина із вогню і криці": новий чуттєвий вірш від захисника "Поета" з передової

Український захисник, військовослужбовець Роман із позивним "Поет" написав нового зворушливого вірша прямо із передової.

В Україні триває 16-ий день війни й наші захисники мужньо стримують навалу російської орди, яка випускає свої ракети й бомби українські міста та села, цинічно вбиває жінок і дітей

Увага ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, у них значні втрати, – Генштаб про критичні настрої росіян

Попри це, в усьому цьому жахітті, українські бійці зберігають у своєму серці безмірну любов та бажання захищати українські землі. А також впевненість, що український народ – непереможний.

Молодий боєць, який перебуває на передовій та захищає українські землі від російських окупантів, вилив свої емоції у римовані рядки.

Новий вірш "Поета" з передової

Тридцять років Україна

В тяжкості ходила.

Народити свого сина

Лиш тепер зуміла.

Голод й холод в дев'яності.

Нульові, десяті –

Сповнені свавілля й злості

Ті роки прокляті.

Лише вісім років то́му

Перейми поча́лись.

Майже спала з мами втома,

Дитя й заштовхалось.

Цьогоріч же, на світанку,

У лютневу днину,

Народивсь, під гуркіт танків,

Народ України.

Загартований у битвах,

У розривах "градів".

Згуртований у молитвах

Рамена розправив.

Наш Народ непереможний,

Бо в меті єдиний.

Наш Народ на все спроможний.

Він гарний і сильний.

На фронтах ганяє хвацько

Орків, наче крабів.

В окупації зненацька

Йдуть протести жваві.

Танки палить, мов дитина

Сірники в коробці.

Стогін русні в небо лине,

Та все марно, хлопці.

Ми – єдині, Україно,

Мамо-голубиця.

Виросла твоя дитина

Із вогню і криці.

І короткий підпис – "Позивний "Поет". Писано з передової".

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