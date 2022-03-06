Вірте у наших воїнів: прикордонники поділилися патріотичним кліпом Барскіх

"Вірте у наших воїнів, саме вони зараз жертвують своїм життям заради нас!" З таким закликом звернулися у фейсбуці до українців наші прикордонники.

Війна триває вже 11 днів. Росія напала на Україну і намагається її знищити. Але опір українців – шалений. Адже вони захищають свою рідну землю. І вірять всі як один, що "Буде весна".

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Саме цю пісню Макса Барскіх Державна прикордонна служба України опублікувала у своєму фейсбуці. До слова, її ж можна прослухати у ютубі співака.

Макс Барскіх, "Буде весна"

Ось так сам Барскіх підписав кліп та патріотичну пісню:

Сьогодні кожен з нас робить все можливе, щоб урятувати свою країну – те місце, де ми народжені, де ростуть наші діти та поховані наші предки. Де кожне місто рідне і кожна посмішка гріє по-особливому.

Я пишаюся нашою силою і волею, я нескінченно гордий бути українцем. Сьогодні МИ ВСІ – УКРАЇНА! Ми – клітини одного організму, тому кожна втрата б'є прямо в серце, кожна перемога дозволяє перевести подих.

Я вірю, ми непереможні, і дякую кожному солдатові – ви безстрашні воїни, ви – наша Надія.

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