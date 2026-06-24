Про це пише France24 та Parisien.

До теми Ебола у Конго виходить з-під контролю: спалах охоплює нові регіони

Де саме у Франції виявили перший випадок зараження вірусом Ебола?

Міністерство охорони здоров'я Франції зазначило, що випадок захворювання зафіксовано в материковій частині країни. Наразі пацієнт перебуває у спеціалізованій медичній установі на ізоляції, його стан стабільний.

Усі запобіжні заходи, зокрема ізоляція пацієнта, вжили після його прибуття до країни з переведенням до лікарні в безпечних умовах, щоб уникнути будь-якого ризику зараження,

– зазначили у МОЗ Франції.

Крім того, профільні служби зʼясовують, хто міг контактувати з інфікованим. Цим людям доведеться самоізолюватися вдома на 21 день і перебувати під пильним наглядом лікарів увесь цей період.

Водночас у французькому міністерстві охорони здоров'я запевнили, що загальний ризик для населення Європи залишається низьким.

Чому цей штам Еболи смертельно небезпечний і як розпізнати хворобу?

Головна небезпека штаму Bundibugyo – відсутність будь-якої затвердженої вакцини чи специфічного лікування. Лікарі можуть лише підтримувати життєдіяльність пацієнта та намагатися полегшити симптоми, поки організм бореться з інфекцією.

Спочатку Ебола маскується під звичайну застуду або отруєння: у хворого різко зростає температура, починається сильний головний біль, ломота в тілі та блювання. Проте вже за кілька днів стан стрімко гіршає. Організм критично зневоднюється, відмовляють нирки та печінка, падає тиск. У найтяжчих випадках починаються внутрішні та зовнішні кровотечі, які призводять до шоку та смерті.

Вірус надзвичайно заразний і передається через будь-які біологічні рідини. Підхопити інфекцію можна навіть через одяг, постіль чи речі, до яких торкався хворий. За статистикою, Ебола вбиває половину інфікованих, а під час найагресивніших спалахів смертність сягала 90%. Зазвичай людина помирає вже за 6 – 16 днів після появи перших симптомів.

Нагадаємо, Reuters писав, що спалах вірусу Ебола в Конго міг розпочатися через похорон пастора, який, імовірно, був інфікований. Під час перевезення його тіла до місця поховання труна тріснула, що могло призвести до поширення інфекції.

Цей спалах вже забрав життя понад 220 людей і спричинив загрозу масштабнішого поширення небезпечної хвороби. Також було виявлено понад 1 тисяч імовірних випадків інфікування.