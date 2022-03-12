Вирви на дорогах і спалені будинки: як виглядає Макарів, який нещадно бомблять росіяни

Російська орда намагається захопити Київ, щитом якого стали прилеглі міста. Від обстрілів окупантів страждає чи не вся Київщина.

Від удару рашистів з'явилася величезна вирва

Під потужний удар ворога потрапив Макарів, що в західному напрямку від Києва. Окупант своїми обстрілами знищує нашу інфраструктуру.

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Так від удару російської армії прямо на дорозі з'явилася величезна вирва. Також рашисти поцілили у цивільні будинки.

Складно сказати, яку загрозу орда бачить у простих мирних українцях. Росія руйнує життя нашого населення.



Наслідки обстрілу Макарова / Фото з телеграму Геращенка

Зауважимо, що Макарів – один з найбільш небезпечних напрямків у Київській області.

З міста намагаються провести евакуацію людей, проте ворог перешкоджає своїми постійними обстрілами.

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