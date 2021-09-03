Вірян ПЦУ вже удвічі більше, ніж у Московського патріархату, – опитування

В Україні 72% осіб назвали себе православними. При цьому лише 16% є парафіянами Української православної церкви Московського патріархату.

Про це свідчить опитування, проведене Українським інститутом майбутнього та "Нью Імідж Маркетинг Груп". Опитували соціологи близько 5 тисяч респондентів.

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Яку релігію сповідують українці:

72% – православні,

13% – нерелігійні,

8% – греко-католики,

2% – протестанти,

2% – сповідують ту релігію, якої нема у списку,

2% – важко сказати про свою приналежність,

1% – католики,

0,3% – мусульмани,

02% – іудеї.

Які релігії сповідують українці / Фото Українського інституту майбутнього

Православ'я переважає у всіх регіонах України. На другому місці всюди – нерелігійні українці. Виняток – тільки західні регіони.

Розподіл єпархій серед православних

43% – не належать до жодної,

39% – парафіяни ПЦУ,

16% – віряни УПЦ МП.

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Найбільше парафіян ПЦУ на Заході

Найбільша кількість прихожан ПЦУ – на Заході – це 55%. Вірян, що належать до Московського патріархату на Донбасі та Сході – по 18%.

Релігійний зріз щодо віросповідання / Фото Українського інституту майбутнього