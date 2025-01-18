Верховний суд США розгляне скаргу вірянки з України щодо книг про ЛГБТ, за якими вчиться її син

Верховний суд США погодився розглянути скаргу групи батьків зі штату Мериленд, які вимагають звільнити їхніх дітей від навчання за книгою про ЛГБТ у школі через релігійні переконання. Серед позивачів є й українська православна вірянка Світлана Роман.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та CBS News.

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Що відомо про скаргу, яку розгляне Верховний суд США

Суперечка склалася після рішення Ради з питань освіти округу Монтгомері скасувати можливості для учнів не відвідувати уроки, присвячені ЛГБТК+ тематиці. Крім того, рада скасувала вимогу до вчителів повідомляти про випадки читання та обговорення книг, в яких фігурують ЛГБТК+ персонажі.

Ці книги затвердили для навчальної програми з мовних мистецтв на 2022 – 2023 навчальний рік, яка містить такі книги, як Pride Puppy, розповідь про собаку, що загубився під час маршу ЛГБТК+, та Jacob's Room to Choose, що розповідає історію двох трансгендерних учнів.

Після цього деякі батьки звернулися з проханням звільнити їхніх дітей від читання або обговорення цих книг. Частина з них посилалася на релігійні переконання.

У березні 2023 року шкільний округ заявив, що не дозволить відмовлятися від навчання з використанням цих книжок "із жодної причини".

Це рішення викликало бурхливі обговорення в громаді та призвело до того, що понад тисяча батьків підписала петицію з вимогою відновити їхнє право відмовитися від навчання дітей за цими книгами. Також три пари батьків подали позов на Раду освіти округу Монтгомері, стверджуючи, що порушили їхні релігійні права.

Серед позивачів були мусульманські батьки хлопчика Тамер Махмуд і Енас Баракат, Кріс і Мелісса Персак, католицька пара з двома дітьми, і Джефф, католик, а також Світлана Роман, православна вірянка, чий син зараз навчається в початковій школі.

Федеральний окружний суд відхилив позов, і це рішення було згодом підтримане апеляційним судом. Після цього батьки звернулися до Верховного Суду США, стверджуючи, що рішення апеляційного суду порушує їхні права "визначати релігійне виховання своїх дітей, віддаючи їх у державні школи".

Верховний суд погодився розглянути цю справу, хоча залишається невизначеним, чи відбудеться слухання до літніх канікул, чи в наступному семестрі.