Вірю у професійність Залужного, – Гайдай переконаний, що Україні під силу перемогти у війні

Запеклі бої зараз тривають у Донецькій та Луганській області. Росіяни хочуть вийти на її адміністративні межі й досі не відмовились від планів захопити всю Україну.

Луганщину російські окупанти просто стирають з лиця землі й б'ють всім наявним озброєнням. Але очільник регіону Сергій Гайдай переконаний, що перемога буде за нами.

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Гайдай вірить у Залужного

Керівник Луганської ОВА зауважив, що ворог пішов з різних боків. Мовиться про російський і білоруський кордон, через Суми, Харків, Донецьку, Луганську, Житомирську області. І це все одночасно. На думку Гайдая, тому й не варто казати, що ми готувались і відбиваємо російські війська тільки в одній області.

Командування мусило так продумувати оборону, щоб захистити столицю. Це основне, бо в найгіршому випадку росіянам можна було б не йти далі. Гайдай припустив, що вони досягли б своєї мети і на цьому, можливо, зупинилися б на якийсь час.

Я дуже вірю в професійність нашого головнокомандувача Залужного. Він бачить мапу військових дій згори. Бачить повністю всю Україну, що відбувається, як пересуваються ворожі війська. Він і планує перерозподіл наших бригад і певного озброєння так, щоб, можливо, не виграти кожну окрему битву, але виграти в цілому війну,

– каже очільник ОВА.

Зруйнована Луганщина болить Гайдаю особисто

Сергій Гайдай родом із Сєвєродонецька. Саме зараз за це місто на Луганщині триває найбільш кривава та складна битва.

"Мені особисто боляче дивитися на зруйновані будинки, вулиці, всю інфраструктуру мого рідного міста. Але я розумію, що або ми будемо стримувати ворога, або, можливо, будемо залишати якісь населені пункти, але все ж таки виграємо війну. Наша головна мета – саме виграти війну", – підкреслив Гайдай.

Він знову наголосив, що йому дуже прикро і боляче дивитися на те, як знищують села і міста Луганської області. Водночас висловив розуміння того, що наші захисники можуть залишити і відійти ще з декількох населених пунктів.

Попри все, таку тактику голова ОВА вважає правильною. Він погоджується із нею, якщо це врешті-решт закінчиться нашою перемогою.

Про ситуацію на фронті від Генштабу

Вже очікувано російські окупанти продовжують штурмувати Луганщину. За даними Генштабу, вони наступали на Сєвєродонецьк, Осколонівку та Тошківку. Цей наступ у них був невдалим. Адже наші захисники міцно тримають оборону, б'ють ворога та виганяють його з нашої землі.

Але на Півдні нашої держави, який вони також частково й тимчасово окупували, у російських загарбників не все йде за планом. ЗСУ завдали їм там масштабних та серйозних втрат. Лише за один день вдалось збити ворожий штурмовик, вертольоти, БПЛА та іншу техніку. На цьому напрямку вони стараються вибудовувати оборону.

Ще один важливий напрямок – Харківський. Як відомо, раніше ЗСУ почали там контрнаступальні дії. За останню добу, 27 травня, росіяни не наступали. Але у них є інша тактика – стріляти по мирних. Саме це вони і робили і ще й мінували територію дистанційно.

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