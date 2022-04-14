Вірю, що справу доведуть до суду, – мер Бучі про покарання Росії за звірства

Звірства, які російські окупанти чинили в Бучі, може бути чи не найбільшим воєнним злочином проти цивільного населення, яке вчинили у XXI столітті. Мер Бучі Анатолій Федорук вважає, що світова спільнота має покарати усіх причетних до цього.

На думку Анатолія Федорука, українці не пробачать, якщо росіяни не понесуть покарання за свої злочини. Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Читайте також Не всі постраждалі готові публічно говорити, – мер Бучі про зґвалтування та їх розслідування

Я все-таки вірю та сподіваюся, що світове товариство разом з Україною доведе справу до суду. Неважливо, чи це буде Гаазький міжнародний кримінальний суд чи інший трибунал. Головне, щоб правосуддя відбулося. Український народ ніколи не пробачить, якщо цього не буде. Безвідповідальність породить нашу ненависть до всіх без винятку росіян у разі відсутності справедливих вироків за фактичні злочини цих нелюдів,

– заявив Анатолій Федорук.

При цьому він визнає, що окрім реальних виконавців злочинів проти мирного населення – російських військових окупантів, відповідальність мають понести й ті, хто підтримує путінським режим на Росії.

"Росія якимось чином нав’язала своїм громадянам, що нас треба покарати за те, що в нас, вибачте, є туалети в хатах", – розповів Анатолій Федорук.

Станом на 12 квітня у Бучі виявили тіла 403 мирних мешканців, убитих і закатованих російськими військовими за час окупації. Однак кількість жертв може бути значно вищою. Адже чи не щодня правоохоронці знаходять тіла вбитих та закатованих людей, у тому числі й братські могили.

Міський голова Бучі погоджується, що якщо винні у воєнних злочинах росіяни не понесуть заслуженого покарання, то Україна може застосувати й аналог ізраїльської таємної служби "Моссад". Вона після Другої світової війни займалася пошуком осіб, причетних до винищення євреїв.

"Якщо правосуддя не домінуватиме щодо цих виродків, то однозначно щось аналогічне ("Моссаду" – 24 канал) буде. Думаю, що і після оголошення вироків судів, їх переслідуватимуть члени родин постраждалих. Вони у трунах перевертатимуться", – переконаний Анатолій Федорук.

Як Буча відновлюється після зустрічі з російськими загарбниками та чи безпечно повертатися до неї? Чи спробують "путінські вояки" знову штурмувати Київ та яка ймовірність перемоги правосуддя? У рамках проєкту " Інтерв’ю 24 " ми поговорили про це з Анатолієм Федоруком. Текстову версію інтерв'ю читайте за посиланням

Дивіться відео інтерв'ю з мером Бучі Анатолієм Федоруком